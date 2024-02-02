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الجمعة، 02-02-2024 08:24 م

بيان صادر عن مجلس النواب

النواب


الوكيل الاخباري - عبر رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي عن فخره واعتزازه بأداء المنتخب الوطني لكرة القدم، مهنئاً بفوزهم اليوم جلالة الملك عبد الله الثاني الراعي الأول للرياضة الأردنية، ولسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الذي حرص على التواجد لحضور مباراة المنتخب، مما رفع من أزر النشامى، مثلما قدم التهنئة لأبناء الشعب الأردني.

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وقال الصفدي، في تصريح صحفي، اليوم، "إن منتخب النشامى يرفع الرأس وقد حقق نصراً تاريخياً بوصوله لنصف نهائي كأس آسيا، وقد أدخلوا الفرحة إلى قلوب الأردنيين بعد أن قدموا أداءً مبهراً ومميزاً".

 

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