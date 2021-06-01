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الثلاثاء، 01-06-2021 03:38 م

بيان صادر عن مجلس عشائر العجارمة - وثائق

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الوكيل الاخباري - أصدر مجلس عشائر العجارمة، الثلاثاء، بيانا رسميا حول الأزمة التي تسبب بها قرار مجلس النواب بتجميد عضوية النائب أسامة العجارمة عاما واحدا، مؤكدا أن قبيلة العجارمة -بإجماع أبنائها- تعتبر ما ورد في كلمة ابنهم النائب لا يتجاوز الدستور، وأن الأمل بمجلس النواب كان باحتواء الخلاف الذي جرى تحت القبة بحكمة وصبر واتساع صدر.

وقال المجلس: "إن مجلس النواب هو سيّد نفسه، لكنّ قراره بتجميد عضوية النائب أسامة العجارمة قد شكّل احتقانا للشارع، ونأمل من مجلس النواب الموقّر وأعضائه الكرام تغليب المصلحة الوطنية ونزع فتيل هذه الأزمة، لقطع الطريق على كلّ من تسوّل له نفسه المساس بأمن الوطن واستقراره، على أن يتمّ ذلك خلال الدورة البرلمانية الحالية، تأسيسا على قاعدة مفادها (لا غالب ولا مغلوب)".

ودعا أبناء قبيلة العجارمة إلى التحلّي بالصبر والهدوء والحكمة لمعالجة هذا الموضوع بشكل يرضي جميع الأطراف وبما يحفظ هيبة الدولة وسيادة القانون.

وأكد المجلس انتماء أبناء القبيلة للوطن وولائهم للعرش، واحترامهم كافة مكوّنات المجتمع الأردني، واعتزازهم بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ورفضهم أي تصرّفات تخرج عن القانون.

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