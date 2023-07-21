بيان صارم صادر عن مجلس النواب

الوكيل الاخباري - عبر مجلس النواب عن رفضه وإدانته لممارسات التطرف والإرهاب الفكري الذي يمارسه بعض المتطرفين في السويد، بحق الإسلام عبر الإساءة للقرآن الكريم الذي يدعو للمحبة والتسامح بين الناس وينشر قيم العدل والمساواة.



وجاء في بيان للمجلس اليوم الجمعة إن السلطات السويدية تتحمل كافة التداعيات الناجمة عن هكذا أفعال متطرفة تحت ذريعة حرية الرأي والتعبير، ولا يمكن وصف سماحها بهكذا ممارسات إلا أنه إرهاب يمارس بحق الإسلام.



ودعا مجلس النواب، الهيئات والمنظمات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية إلى اتخاذ مواقف حازمة بمخاطبة حكومات بلدانها من أجل الضغط على حكومة السويد لوقف هذا الإرهاب الفكري الذي يسيء للمعتقدات الدينية ويتنافى مع القيم والأخلاق والمبادئ الإنسانية، مؤكدا وجوب اعتذار السويد عن هذا الفعل الجبان والتوقف عن التطاول على القرآن الكريم.

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