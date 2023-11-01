الأربعاء 01-11-2023
الوكيل الاخباري

القسام تدمّر دبابتين

جيش الاحتلال يحاول التوغل والمقاومة تتصدى بعنف

بيان عاجل صادر عن مجلس النواب

الملك يلتقي العاهل البحريني ويؤكد ضرورة العمل نحو هدنة إنسانية في غزة

بيان صادر عن البنك المركزي الاردني

الحكومة : استدعاء السفير الأردني في إسرائيل فورا

شاهد.. تساقط غزير للأمطار في الأردن اليوم

الاحتلال يعلن ارتفاع عدد قتلاه الى 14 منذ بدء الاجتياح البري لغزة

القسام : اسقطنا برج للمراقبة داخل موقع "أبو مطيبق" العسكري

مدير المستشفى الميداني بغزة: نطمئن جلالة الملك والأردنيين بأن طواقمنا بخير

عاجل

جيش الاحتلال يحاول التوغل والمقاومة تتصدى بعنف

الأربعاء، 01-11-2023 06:23 م

بيان عاجل صادر عن مجلس النواب

نواب


الوكيل الاخباري - أكد رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي أن قرار وزارة الخارجية وشؤون المغتربين باستدعاء السفير الأردني من الكيان المحتل، وعدم عودة سفير دولة الاحتلال إلى عمان يعد واجب الضمير تجاه الأشقاء الفلسطينيين، ويعكس موقفًا حاسمًا وواضحًا في وجه العدوان الغاشم الذي تشنه قوات الاحتلال وترتكب فيه أبشع مجازر الحرب بحق أهلنا في غزة. 

وأضاف الصفدي في بيان صادر عن مجلس النواب اليوم الأربعاء: إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وتلاحم موقفه الرسمي والشعبي يبرهن دوماً أنه لا يساوم على الحق الفلسطيني ويرفض جرائم الكيان المحتل الغاصب الذي يجسد بجرائمه إرهاب الدولة الحقيقي. 

وجاء في بيان المجلس: إذ نرحب بقرار وزارة الخارجية والذي يعبر عن ضمير ووجدان كل الأردنيين وكان على رأس مطالب مجلس النواب في جلسته الماضية، فإن من الواجب اليوم الحفاظ على متانة جبهتنا الداخلية والتفاف أبناء شعبنا حول قيادتنا وأجهزتنا الأمنية لتفويت الفرصة على كل من يحيك المؤامرات لوطننا ولفلسطين المحتلة. 

وجدد المجلس رفضه لكل المؤامرات التي يسعى الاحتلال لها كتهجير الأشقاء الفلسطينيين، فهذا خط أحمر بالنسبة للأردنيين ودونه المهج والأرواح. 

ودعا المجلس، المجتمع الدولي إلى الانحياز للضمير والإنسانية ووضع حد للمحتل ولجمه كي يتوقف عن الإبادة و المجازر البشعة التي يرتكبها بحق المدنيين العزل، وطالت المدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1698842222844

الصفدي: الأردنيون يصطفون خلف الملك لدعم الأشقاء الفلسطينيين

WhatsApp Image 2023-11-01 at 3.27.53 PM

"الشباب النيابية": هناك قرار سياسي بضرورة تفعيل دور الشباب وتمكينهم

WhatsApp Image 2023-11-01 at 3.24.56 PM

"اقتصاد النواب" تؤكد أهمية ضريبة بيع العقار

0L5A6467

الإعلان عن هيكلة الأمانة العامة لمجلس النواب

WhatsApp Image 2023-10-31 at 12.07.53 PM

الصفدي: جبهتنا الداخلية متماسكة والأردن لن يقبل تهجير الفلسطينيين

1698669411281

محافظة: الاستثمار بالبحث العلمي والابتكار من شأنه إحداث أثر اقتصادي واجتماعي