تأثير إصدار فاتورة المياه شهريا على طاولة النواب

الوكيل الإخباري - تناقش لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الاثنين؛ مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وعدة قضايا، أبرزها تأثير إصدار فاتورة المياه شهريا على الأسر الفقيرة، تناقشه اللجنة النيابية المشتركة (الزراعة والمرأة).

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كما تناقش اللجنة المشتركة خلال اجتماعها، الوضع المائي واستعدادات وزارة المياه لاستقبال الموسم المطري.



وأعلنت وزارة المياه والري، عن إصدار فواتير المياه شهريا اعتبارا من بداية العام الحالي بدلا من فاتورة المياه الربعية، وفقا للناطق باسم الوزارة، عمر سلامة.

وأوضح سلامة أن موضوع الفاتورة الجديدة الشهرية ليس تجريبيا، وسيبدأ في المناطق تباعا، وقد يتأخر في بعض المناطق حتى استكمال الإجراءات.



وذكر سلامة أن الفواتير الشهرية جاءت بهدف خفض الفاقد المائي؛ لأنه في حالة الفواتير الربعية (3 أشهر) "يحدث هناك تهاون في متابعة المياه، والفاقد المائي يصل إلى أكثر من 50%" وبالتالي الهدف الأول هو خفض الفاقد المائي.



وتجتمع لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، لمناقشة القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2020.



