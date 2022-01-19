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الأربعاء، 19-01-2022 11:16 ص

تأجيل اجتماعات لجان وكتل نيابية

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الوكيل الإخباري - أجل عدد من رؤساء اللجان والكتل النيابية نشاطاتهم اليوم الأربعاء، بسبب الحالة الجوية السائدة في المملكة.

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وقرر رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية النائب الدكتور طالب الصرايرة، تأجيل اجتماع اللجنة المزمع عقده اليوم إلى موعد يحدد لاحقا، فيما قرر رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب الدكتور خير أبو صعيليك، ارجاء اجتماع اللجنة إلى موعد يحدد لاحقا.


بدوره، أجل رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب محمد الظهراوي، اجتماع اللجنة إلى موعد آخر.


من جهته، أرجأ رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي، انعقاد جلسة المجلس التي كانت مقررة صباح اليوم، إلى موعد آخر بسبب الظروف الجوية السائدة.

 




 

 


 

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