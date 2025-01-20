تأجيل اجتماع نيابي لبحث قضية اللحوم الفاسدة

وقال شطناوي إنه سيتم عقد الاجتماع غدا الثلاثاء مع الجهات المعنية.
وتعقد اللجنة في هذه الأثناء اجتماع مغلق للتباحث في القضايا المعروضة على اللجنة لوضع تصور حول آلية عملها خلال الفترة المقبلة.
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