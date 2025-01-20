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تأجيل اجتماع نيابي لبحث قضية اللحوم الفاسدة

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 20-01-2025 11:27 ص
الوكيل الإخباري-   قرر رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور شاهر شطناوي تأجيل اجتماع اللجنة المقرر عقده اليوم الاثنين لمناقشة قضية اللحوم الفاسدة التي ضبطها ونظام البصمة في وزارة الصحة.اضافة اعلان


وقال شطناوي إنه سيتم عقد الاجتماع غدا الثلاثاء مع الجهات المعنية.

وتعقد اللجنة في هذه الأثناء اجتماع مغلق للتباحث في القضايا المعروضة على اللجنة لوضع تصور حول آلية عملها خلال الفترة المقبلة.
 
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