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الأربعاء، 29-12-2021 12:31 م

تأجيل جلسة النواب لاستكمال مناقشة التعديلات الدستورية إلى الأحد

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الوكيل الإخباري - قرر رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي الأربعاء، تأجيل جلسة استكمال مناقشة التعديلات الدستورية المقررة الخميس إلى الأحد المقبل.

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ورفع رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي، أمس الثلاثاء، الجلسة النيابية إلى يوم الخميس قبل تأجيلها مرة أخرى إلى الأحد، بعد وقوع مشادات وعراك بالأيدي بين عدد من النواب.

وكان الدغمي قد رفع الجلسة أول مرة لمدة نصف ساعة بعد مشادات بين عدد من النواب قبل أن يعودوا مرة أخرى وسط أجواء مشحونة.

وكانت جلسة أمس، مخصصة لمناقشة التعديلات الدستورية لسنة 2021، بعد إقراره الأحد الماضي من اللجنة القانونية النيابية ليدرج على جدول الأعمال.

وأثارت إضافة كلمة "الأردنيات" إلى مشروع قانون التعديلات الدستورية جدلا كبيرا بين النواب، وسط رفض كبير لإدراجها وخاصة أن الدستور الأردني لا يفرق بين النساء والرجال في الحقوق والواجبات.



 




 

 


 

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