الأحد 05-12-2021
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الأحد، 05-12-2021 09:03 م

تأجيل جلسة مجلس النواب المنوي عقدها الاثنين

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الوكيل الاخباري - قرر معالي المحامي عبدالكريم الدغمي رئيس مجلس النواب تأجيل جلسة مجلس النواب المنوي عقدها يوم غد الاثنين الموافق 6/12/2021 إلى صباح يوم الاربعاء الموافق 8/12/2021  الساعة 10:30 لمناقشة جدول أعمال الجلسة الرابعة (رقابية).

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وقد تم توزيع جدول أعمال الجلسة الكترونياً على الأجهزة اللوحية (iPad) وموقع المجلس الإلكتروني:
https://bit.ly/2ZLbroa

 

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