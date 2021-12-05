تأجيل جلسة مجلس النواب المنوي عقدها الاثنين



الوكيل الاخباري - قرر معالي المحامي عبدالكريم الدغمي رئيس مجلس النواب تأجيل جلسة مجلس النواب المنوي عقدها يوم غد الاثنين الموافق 6/12/2021 إلى صباح يوم الاربعاء الموافق 8/12/2021 الساعة 10:30 لمناقشة جدول أعمال الجلسة الرابعة (رقابية).

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وقد تم توزيع جدول أعمال الجلسة الكترونياً على الأجهزة اللوحية (iPad) وموقع المجلس الإلكتروني:

https://bit.ly/2ZLbroa