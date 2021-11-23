تجارة عمان تدعو إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال الجمعة البيضاء

الوكيل الاخباري - دعت غرفة تجارة عمان، تجار العاصمة والمواطنين إلى التقيد ببروتوكول إجراءات العمل والوقاية لمنع انتشار فيروس كورونا أثناء عملية التسوق في المولات والأسواق والمحال التجارية، خلال تخفيضات الجمعة البيضاء، والتي ستبدأ اعتبارا من يوم غد الأربعاء وتستمر حتى مساء السبت المقبل حفاظا على صحة الجميع.



وأكدت الغرفة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات، والتقيد بالتباعد الجسدي، وترك مسافات بين الزبائن والعاملين في المحال التجارية، والحرص الشديد على تطبيق معايير الصحة والسلامة.

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