تجميد عضوية النائب العجارمة لمدة عام وقطع مخصصاته

الوكيل الإخباري - وافق مجلس النواب صباح اليوم و بالأغلبية على تجميد عضوية النائب اسامة العجارمة لمدة عام.

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وعقد مجلس النواب اليوم الخميس، جلسة طارئة لبحث قرار اللجنة القانونية حول المذكرة النيابية والمتعلقة بما صدر عن النائب اسامة العجارمة، خلال جلسة الاثنين الماضي.



وقال العجارمة، الأربعاء، أؤكد باستمرار التزامي واحترامي لما تفرضه مواد النظام الداخلي"، وحاول أعضاء من مجلس النواب مقاطعة النائب أثناء الجلسة، ثم قدم تحية لأعضاء مجلس النواب ورفع يده بجانب رأسه مقلدا التحية العسكرية

وعند مطالبة رئيس مجلس النواب، عبد المنعم العودات له بالاعتذار رد العجارمة بقوله "افصلني"، ثم رفع الرئيس الجلسة.



العودات ذكر، أنه "تم تحويل واقعة الألفاظ الصادرة عن النائب أسامة العجارمة إلى اللجنة القانونية".

