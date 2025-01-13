تحديات أصحاب التكسي الأصفر على طاولة النواب اليوم الاثنين

كما تناقش لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية موضوع حقل الريشة، كما تناقش لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان موضوع تثبيت عمال شراء الخدمات في شركة مياهنا وموضوع المتقاعدين العسكريين العاملين بمهنة أمن وحماية في سلطة المياه على نظام شراء الخدمات.
كما تناقش لجنة الصحة والغذاء موضوع نقص الاختصاصات الفرعية في وزارة الصحة وشراء الخدمات (العقود) والديون المترتبة على وزارة الصحة من قبل المستشفيات الجامعية.
كما تناقش لجنة التربية والتعليم نظام الثانوية العامة بشقيه الأكاديمي والبيتي، وتناقش اللجنة القانونية النيابية قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019."
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