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السبت، 16-01-2021 09:29 م

تحذير من اي تجاوزات في تعيينات العقبة

نواب


الوكيل الاخباري - حذر رئيس لجنة السياحة والآثار والنقل والخدمات في مجلس النواب النائب عبيد ياسين من أي تجاوزات في عمليات التعيين المرتقبة في عدد من المؤسسات والشركات في العقبة والإلتفاف على حقوق خريجي أبناء المحافظة بأولوية التعيين.
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وانتقد الياسين في تصريحات صحفية لوكالة الانباء الاردنية" بترا " اليوم السبت تعيين أشخاص من خارج محافظة العقبة في المؤسسات العامة رغم وجود نفس التخصصات والكفاءات من ابناء المحافظة.

وشدد على أن ملف العمل والتشغيل والتعيينات في العقبة يحظى باهتمام من قبل نواب المحافظة مطالبا بمعايير شفافة وواضحة في موضوع التعيينات.

واكد النائب الياسين أنه يمكن الإستعانة بالكفاءات من خارج المحافظة في حال عدم وجودها في العقبة مشيرا الى أن اي تعيين خارج إطار الإعلان والشفافية المطلوبة هو تجاوز والتفاف على حقوق خريجي ابناء المحافظة داعيا الى منح خريجي ابناء العقبة فرصتهم وحقهم بالتوظيف والعمل بمدينتهم اولأ. 

 




 

 


 

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