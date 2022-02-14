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الإثنين، 14-02-2022 09:52 ص

تحرك نيابي بشأن العمر التشغيلي لمركبات التطبيقات الذكية

تطبيقات-النقل-الذكية


الوكيل الإخباري - وجه عدد من النواب مذكرة نيابية للمطالبة برفع العمر التشغيلي لمركبات التطبيقات الذكية وذلك من 5 سنوات الى 10 سنوات.

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وجاء في المذكرة التي وصلت لـ"الوكيل الإخباري"، "مع دخول أزمة كورونا عامها الثالث وتضرر الكثير من القطاعات لا سيما قطاع النقل/ التطبيقات الذكية نطالب برفع العمر التشغيلي لمركبات التطبيقات الذكية وذلك من 5 سنوات الى 10 سنوات حيث أن اغلب مالكي السيارات والبالغ عددهم 13 ألف ما زالت سياراتهم مرهونة".

 

وبحسب المذكرة فإن انتهاء العمر التشغيلي للمركبات يعني بيعها بالمزاد العلني وبالتالي ارتفاع أرقام نسب البطالة وآثارها الاجتماعية.

 

وأشارت المذكرة إلى دور الدورة الاقتصادية لقطاع النقل وأثرها على زيادة النمو الاقتصادي الكلي، داعين إلى رفع العمر التشغيلي لها إلى 10 سنوات و/ أو منحهم اعفاءً جمركيا للحفاظ على هذا القطاع الحيوي الخدمي.

 


 

 




 

 


 

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