تدابير احترازية لافتتاح الدورة غير العادية لمجلس الأمة

الوكيل الإخباري - فرض فيروس كورونا نفسه على استعدادات مجلس الأمة، لمراسم افتتاح أعمال الدورة غير العادية لمجلس النواب التاسع عشر.

اضافة اعلان



وقال أمين عام مجلس الاعيان علي الزيود اليوم الاحد ، إن حضور الجلسة الافتتاحية سيقتصر على عدد محدود، وهم أعضاء مجلسي الاعيان والنواب والحكومة، بسبب ما تفرضه جائحة كورونا من إجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار الفيروس.



وأوضح، بأن الاجراءات تتضمن الالتزام بارتداء الكمامات، والتباعد بين الحضور، وتوزيع أماكن الجلوس، بحيث تكون مقاعد النواب تحت القبة، والأعيان والوزراء على الشرفات، فضلاً عن إجراء فحص كورونا للحضور قبيل افتتاح الدورة غير العادية، الخميس المقبل.



