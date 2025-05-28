تدريس "الثقافة الحزبية" في الجامعات على طاولة النواب اليوم الأربعاء

وتناقش لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، دور هيئة تنظيم الطيران المدني في تنظيم شؤون الطيران بالمملكة، وذلك خلال زيارة للهيئة.
لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، تناقش رؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بوزارة الطاقة.
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