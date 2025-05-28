تدريس "الثقافة الحزبية" في الجامعات على طاولة النواب اليوم الأربعاء

الوكيل الإخباري- تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الأربعاء؛ لمناقشة قضايا عدة، أبرزها مناقشة موضوع تدريس مادة الثقافة الحزبية في الكليات والجامعات الأردنية، وذلك من قبل لجنة الشباب والرياضة والثقافة النيابية.

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وتناقش لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، دور هيئة تنظيم الطيران المدني في تنظيم شؤون الطيران بالمملكة، وذلك خلال زيارة للهيئة.