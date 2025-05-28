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تدريس "الثقافة الحزبية" في الجامعات على طاولة النواب اليوم الأربعاء

ت
أرشيفية
 
الأربعاء، 28-05-2025 08:28 ص

الوكيل الإخباري- تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الأربعاء؛ لمناقشة قضايا عدة، أبرزها مناقشة موضوع تدريس مادة الثقافة الحزبية في الكليات والجامعات الأردنية، وذلك من قبل لجنة الشباب والرياضة والثقافة النيابية.

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وتناقش لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، دور هيئة تنظيم الطيران المدني في تنظيم شؤون الطيران بالمملكة، وذلك خلال زيارة للهيئة.


لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، تناقش رؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بوزارة الطاقة.

 
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شؤون برلمانية تدريس "الثقافة الحزبية" في الجامعات على طاولة النواب اليوم الأربعاء

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