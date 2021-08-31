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الثلاثاء، 31-08-2021 03:31 م

تربوية الأعيان تبحث سير العمل في تطوير المناهج

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الوكيل الاخباري - بحثت لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور وجيه عويس، اليوم الثلاثاء، مع رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج، الدكتور عزمي محافظة، سير العمل في تطوير المناهج المدرسية.

وقال العين عويس، خلال الاجتماع، الذي حضره الخبير التربوي الدكتور ذوقان عبيدات، إن أهمية وجود المركز تكمن في تطوير المناهج والكتب المدرسية والامتحانات وفقًا لأفضل الأساليب الحديثة وبما يتماشى مع احتياجات المملكة ومسيرة التعليم الأمثل، استنادً إلى الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.

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