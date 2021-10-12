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الثلاثاء، 12-10-2021 02:39 م

تربوية الأعيان تلتقي عمداء شؤون الطلبة في الجامعات الأردنية

الجامعة الأردنية


الوكيل الإخباري - بحثت لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان، التي ترأستها مقررة اللجنة العين الدكتورة رائدة القطب، اليوم الثلاثاء، مع عمداء شؤون الطلبة في الجامعات الرسمية، سبل تطوير العملية التعليمية.

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وقالت إن الهدف من اللقاء معرفة الواقع الطلابي، والبيئة التعليمية المناسبة والأثر التحفيزي للجامعات على الفكر الطلابي، والانخراط في المجتمع، والتعددية وتقبل الآخر، والتعامل مع مخرجات التعليم، والتواصل مع الخريجين، والفرص الموجودة في المخرجات التعليمية الحالية. وبينت العين القطب أن التشاورية والتشاركية مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لوضع رؤية وخطة تنفيذية من أجل تذليل التحديات المالية والبشرية، التي تقف عائقاً أمام الطلبة ترتكز على محاور رئيسية تبدأ من الطالب والبنية التعليمية وعضو الهيئة التدريسية.


بدورهم، عرض عمداء شؤون الطلبة في الجامعات الرسمية، أبرز التحديات التي تواجههم لتغيير النظرة التقليدية في دور عمادات شؤون الطلبة وإعطائهم المساحة في تعزيز المشاركة السياسية والتعامل مع القضايا الوطنية والإنسانية والانفتاح على الطلبة وتعزيز مشاركتهم وتوجيههم لمواكبة التحديات الكبيرة والمعرفة العالمية.


وأشاروا إلى ضرورة تضمين الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني في المساقات التدريسية في الجامعات والمدارس، ومساعدة الطلبة في تشجيعهم للمشاركة بتحقيق مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.


 




 

 


 

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