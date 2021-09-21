تربية الأعيان تناقش محاور التعليم العالي في خطة الوزارة التنفيذية

الوكيل الاخباري - ناقشت لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور وجيه عويس، اليوم الثلاثاء، عددًا من محاور الخطة التنفيذية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للأعوام 2016 - 2025، المتعلقة بقضايا التعليم العالي.



وجاء اجتماع اللجنة بعد ورود أجوبة كانت قد وجهتها اللجنة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم، وتشمل عدة محاور بملفي التربية والتعليم والتعليم العالي.

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