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الثلاثاء، 21-09-2021 03:23 م

تربية الأعيان تناقش محاور التعليم العالي في خطة الوزارة التنفيذية

نواب


الوكيل الاخباري - ناقشت لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور وجيه عويس، اليوم الثلاثاء، عددًا من محاور الخطة التنفيذية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للأعوام 2016 - 2025، المتعلقة بقضايا التعليم العالي.

وجاء اجتماع اللجنة بعد ورود أجوبة كانت قد وجهتها اللجنة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم، وتشمل عدة محاور بملفي التربية والتعليم والتعليم العالي.

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