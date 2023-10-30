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الإثنين، 30-10-2023 03:21 م

تربية النواب: أولوية لرفع نسبة قبول المُعيدين في الجامعات

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الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية، الدكتور بلال المومني، إن اللجنة ستعمل على مُتابعة جميع القضايا المُتعلقة بطلبة المدارس والجامعات، والوقوف على التحديات التي تواجههم، والعمل على تذليلها.اضافة اعلان


وأكد خلال ترؤسه اجتماعًا عقدته اللجنة اليوم الاثنين، وضعت فيه آلية عملها للمرحلة المقبلة، أن القضية الرئيسة والجوهرية لـ"التربية النيابية"، هي رفع نسبة القبول للطلبة المُعيدين في الجامعات، وإيجاد حل جذري لهذه القضية.

وأضاف المومني، أن اللجنة ستتابع أيضًا جميع الملاحظات والقضايا الواردة إليها، مع المعنيين.

من جهتهم، قدم النواب: عمر العياصرة، خلدون شويات، محمد عكور، خالد أبو حسان، جملة من الاستفسارات والملاحظات التي من شأنها تحسين عمل "التربية النيابية".

وكانت اللجنة قد قرأت الفاتحة على أرواح الشهداء في قطاع غزة، وأفراد القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، الذين استشهدوا في الدفاع عن فلسطين.

 




 

 


 

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