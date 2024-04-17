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الأربعاء، 17-04-2024 02:55 م

تربية النواب تبحث موضوع تخصص التخدير والانعاش في "الإسراء"

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الوكيل الإخباري - بحثت لجنة التربية والتعليم النيابية برئاسة الدكتور بلال المومني في الاجتماع الذي عقدته اليوم موضوع خريجي تخصص تكنولوجيا التخدير والانعاش في جامعة الاسراء. اضافة اعلان


وطالب المومني بحضور امين عام وزارة الصحة الدكتور رائد الشبول وعميد كلية العلوم الطبية المساندة في جامعة الاسراء الدكتور سلامة الدعجة وعدد من المختصين بإيجاد المسميات والوصف الوظيفي لخريجي تخصص تكنولوجيا التخدير والانعاش  وانصافهم . 

إلى ذلك، اقترح أعضاء اللجنة النواب: صباح الدردور، علي الطراونة، محمد عكور، بإيجاد مسمى "متخصص تقنية تخدير وانعاش" للخروج بحلول ترضي جميع الأطراف بما ينسجم مع الأنظمة والتعليمات وتشجيع الإقبال على هذا التخصص لتلبية احتياجات السوق المحلي.

بدوره، قال الشبول إن النظام المعمول به في وزارة الصحة يمنح مسمى فني لخريج البكالوريوس، بينما خريج الدبلوم يمنح مسمى "مساعد فني"، مضيفا أنه تم تشكيل لجنة لإنصاف هذه الفئة لإيجاد مسميات تنسجم مع مؤهلاتهم العلمية والوصف الوظيفي والمحافظة على حقوقهم المالية.
  
من ناحيته، قال الدعجة إن تغيير المسميات يعطي دفعة للخريجين عبر إيجاد نظام ينصفهم.

 




 

 


 

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