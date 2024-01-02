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الثلاثاء، 02-01-2024 01:46 م

تربية النواب تتمنى التوفيق والنجاح لطلبة الشامل

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الوكيل الإخباري - أعربت لجنة التربية والتعليم النيابية، عن أمنياتها بالتوفيق والنجاح للطلبة المتقدمين لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل)، والتي ستبدأ غدا الأربعاء.

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وأوضحت اللجنة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أنها تتابع الإجراءات المتعلقة بسير الامتحانات، مؤكدة استعدادها لتلقي كافة الملاحظات المرتبطة بسير الامتحان.


ومن المتوقع أن يتقدم (5035) طالبا وطالبة للورقة الأولى غدا الأربعاء، و(5023) طالبا وطالبة للورقة الثانية يوم السبت المقبل، و(5760) طالبا وطالبة للورقة الثالثة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

 




 

 


 

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