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الأربعاء، 06-03-2024 03:28 م

"تربية النواب" تطلع على استراتيجيات "تطوير المناهج"

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية، الدكتور بلال المومني، ضرورة تطوير المناهج، بما يعزز الهوية الوطنية، وقيم الولاء والانتماء للوطن، قائلًا إن اللجنة معنية بالاطلاع على التحديات التي تواجه قطاع التعليم، وتعظيم الإنجازات فيه، انطلاقًا من دورها الرقابي.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال زيارة قامت بها اللجنة، اليوم الأربعاء، إلى المركز الوطني لتطوير المناهج، اطلعت خلالها على الخطط والاستراتيجيات التي يعمل عليها المركز لتطوير المناهج الدراسية، بينما استمعت لملاحظات واقتراحات مجموعة التركيز لمراجعة المناهج الدراسية.

من جهته، استعرض رئيس المجلس الأعلى للمركز محي الدين توق، بحضور النائبين مقرر اللجنة الدكتور محمد عكور وصباح الدردور، نشأة المركز، وبدء العمل فيه، وكيفية تطوير المناهج والكتب المدرسية، وكيفية معالجة الفقر التعليمي نتيجة فيروس كورونا.

من جانبهم، أشار ممثلون عن مجموعة التركيز، إلى التغيير السريع بمتطلبات سوق العمل، قائلين إن هناك توجه للانتقال للاختبارات الإلكترونية بالتزامن مع الاختبارات الورقية.

وأوضحوا أن عملية تطوير المناهج يُشارك بها، مُمثلين عن الوزارات والهيئات والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقطاع الخاص، ومؤسسات مجتمع مدني، وأساتذة جامعات ومعلمين وتربويين.

 




 

 


 

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