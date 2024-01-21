"تربية النواب" تُهنئ الطلبة ببدء الفصل الدراسي الثاني

الوكيل الإخباري

اضافة اعلان

- هنأ رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية، الدكتور بلال المومني، طلبة المدارس بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني وعودتهم لمدارسهم.وقال المومني، في بيان صحفي اليوم الأحد، "إننا كُلنا فخر بأبنائنا الطلبة، وكذلك الكوادر التعليمية، الذين لم يتوانوا يومًا في إعطاء المعلومة بكل مقدرة وتميز".وأضاف "أن لكل مجتهد نصيب"، داعيًا الطلبة إلى الاجتهاد في الدراسة، من أجل الوصول إلى مبتغاهم، من خلال التفوق والتميز لتحقيق طموحاتهم في المستقبل.يُذكر أن قرابة مليون و700 ألف طالب وطالبة توجهوا اليوم الأحد إلى 4073 مدرسة في مختلف مناطق المملكة، من مدارس وزارة التربية والتعليم، والثقافة العسكرية، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إيذانًا ببدء الفصل الدراسي الثاني 2023 / 2024.