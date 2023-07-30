الأحد 30-07-2023
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ترجيح إدراج "معدل السير" على جدول أعمال مجلس النواب الأربعاء

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الأحد، 30-07-2023 03:52 م

ترجيح إدراج "معدل السير" على جدول أعمال مجلس النواب الأربعاء

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الوكيل الاخباري - رجح رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات، إدراج مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023، على جدول أعمال جلسة مجلس النواب للأربعاء أو مطلع الأسبوع المقبل .

رئيس اللجنة الذنبيات، قال إنّ مشروع قانون السير، يُعالج العديد من القضايا التي يُعاني منها الأردنيون، جراء عدم التزام البعض بقوانين السير.

وأكّد، أن اللجنة ستقف عند مواد مشروع القانون كل مادة على حدة، بهدف الخروج بمشروع قانون يُحافظ على حياة المواطنين وممتلكاتهم.

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