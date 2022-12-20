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الثلاثاء، 20-12-2022 04:04 م

ترجيح استئناف جلسات النواب تحت القبة الأسبوع المقبل

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
رجحت مصادر نيابية عودة جلسات مجلس النواب تحت القبة خلال الأسبوع المقبل بعد غيابها عن الانعقاد لمدة 15 يوما.

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وقالت المصادر لـ"الوكيل الإخباري"، إن أمام مجلس النواب استحقاقات هامة خلال الفترة المقبلة بما فيها مشروع الموازنة العامة لسنة 2023.


وأضافت أن المجلس سيشرع -مع استئناف الجلسات تحت القبة- بالقراءة الأولى على مشروع الموازنة العامة للعام المقبل قبل التصويت على إحالته إلى اللجنة المالية النيابية تمهيدا لمناقشته مع الوزارات والهيئات المستقلة قبل إرساله مجددا إلى المجلس ومناقشته مع التوصيات التي ستتبناها اللجنة وإقراره بالطرق الدستورية.


وكانت أرسلت الحكومة مطلع الشهر الجاري، مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023 إلى مجلس النواب بيد أن المجلس لم يتخذ أي إجراء بشأنها حتى الآن.


يشار إلى أن رئيس مجلس النواب أجل قبل نحو أسبوعين انعقاد جلسات مجلس النواب إلى إشعار آخر بعد أن شهد المجلس أجواء مشحونة بين النواب والحكومة على خلفية بداية الاحتجاجات والإضرابات الأخيرة في قطاع النقل العام.

 




 

 


 

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