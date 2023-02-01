ترجيح مناقشة الموازنة العامة تحت القبة الأسبوع المقبل

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



اضافة اعلان

رجحت مصادر نيابية البدء بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023 تحت القبة، خلال الأسبوع المقبل.وقالت المصادر لـ"الوكيل الإخباري"، إن اللجنة المالية النيابية شارفت على الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الموازنة، لافتة إلى أن اللجنة ستعلن عن توصياتها حول الموازنة قبل تصويت المجلس عليها.وأضافت أن مناقشات الموازنة تحت القبة ستكون مكثفة بواقع جلستين صباحية ومسائية لمجلس النواب من أجل إقرارها وإرسالها إلى مجلس الأعيان قبل إقرارها ورفعها إلى الملك قبل توشيحها بالإرادة الملكية وبدء العمل بها.وكانت اللجنة المالية أوصت بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين من ذوي الدخول المتدنية بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار وتذليل العقبات أمامه وتوفير فرص العمل والتقليل من نسب البطالة المرتفعة وغيرها من التوصيات.وقدرت موازنة المملكة لعام 2023 بما مجموعه 11.4 مليار دينار، فيما يتوقع أن يصل العجز قبل المنح إلى 2.664 مليار دينار في حين أنه سينخفض بعد المنح إلى 1.826 مليار دينار.