تركيا تجدد دعمها المطلق للوصاية الهاشمية على المقدسات

الوكيل الإخباري - بحثت لجنة الأخوة الأردنية التركية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور ياسين الحسبان اليوم الثلاثاء، مع السفير التركي لدى المملكة اردام اوزان، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

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وقال الحسبان خلال اللقاء، إن العلاقات الأردنية التركية متينة ويمتد تاريخها لأكثر من 75 عاما، وتشمل العديد من المجالات على رأسها الاقتصادية والتجارية والسياحية والتعليمية والثقافية والسياسية.



وأكد سعي المملكة الدائم لتعزيز علاقاتها مع تركيا في مختلف المجالات، والتطلع لزيادة الاتفاقيات الثنائية فيما يخص قطاعات التعليم والتكنولوجيا والبنى التحتية واللوجستية والتجارة والاستثمار، مشيرا الى أهمية تعزيز أطر العمل المشترك لتطوير ورفع مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين الرامية لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة ومحاربة الإرهاب.



وثمن الموقف التركي الداعم لموقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والهادفة للحفاظ على عروبتها وقدسيتها، ورفض تركيا المطلق الاعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل".



من جهته، أعرب السفير التركي عن تقديره لموقف الأردن ووقوفه بجانب تركيا وإرساله رسائل التضامن والتعزية والمساعدات الإنسانية للحكومة والشعب التركي جراء الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخرا.



كما أعرب عن اعتزازه بمستوى العلاقات الثنائية التي وصل اليها البلدان الصديقان في مختلف المجالات السياسية والاستثمارية والثقافية، مؤكدا سعي بلاده لتطويرها والبناء عليها وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.



وجدد السفير اوزان دعم بلاده المطلق للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس الشريف والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، لافتا الى أن مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه مختلف القضايا المحلية والإقليمية والعالمية، جعلته محط احترام وتقدير من قبل المجتمع الدولي.



وقال، إن الرؤية الأردنية تلتقي مع الرؤية التركية فيما يخص الأزمة السورية وضرورة إيجاد حل سلمي يحافظ على وحدة سوريا، وانتهاج البلدين الصديقين سياسة الحدود المفتوحة امام اللاجئين السوريين، مثمنا ما قدمه الأردن في هذا المجال في ظل الظروف الاقتصادية ومحدودية الموارد.



بدورهم، دعا الأعيان إلى زيادة الاستثمارات التركية في الأردن لما يتمتع به من موقع استراتيجي يشكل بوابة اقليمية لدول المنطقة والعالم، لا سيما أن التشريعات في المملكة تعد محفزة وجاذبة للاستثمارات كقانون البيئة الاستثمارية، الذي يهدف الى تقديم التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات الجديدة، معربين عن تعازيهم الحارة للشعب التركي بضحايا الزلزال.