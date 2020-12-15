الثلاثاء 15-12-2020
الوكيل الاخباري

توضيح جديد من وزارة الصحة بشأن لقاح كورونا

أسعار الذهب الثلاثاء 15/12/2020

وفيات الثلاثاء 15/12/2020

تفاصيل جديدة للهزة الأرضية في العقبة

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

منخفض قبرصي في طريقه للمملكة

هزة أرضية في مدينة العقبة

تراجع اصابات كورونا في المملكة الى مستويات كبيرة سيتحقق بهذا الشرط

عودة العلاوات تُضفي الفرحة على رواتب الشهر الاول من 2021

مع بدء فصل الشتاء ... أصوات مناشير الخشب ترعب غابات المملكة

الثلاثاء، 15-12-2020 09:56 ص

تشكيل أكبر كتلة بمجلس النواب - أسماء

220204121724163405320


الوكيل الإخباري - أعلنت التفاهمات المطولة لأعضاء مجلس النواب التاسع عشر، تشكيل أكبر كتل المجلس تحت اسم "المستقبل"، حيث ضمت 30 نائبا.

وجرى التوافق على النائب عبدالرحيم المعايعة رئيسا لها، واختيار عماد العدوان نائبا للرئيس، وميادة شريم مقررا، وعمر الزيود ممثلا للمكتب التنفيذي، وعبدالسلام الذيابات ناطقا إعلاميا.

اضافة اعلان

وتاليا أسماء نواب كتلة المستقبل بحسب ما وصل "الوكيل الإخباري":

عبدالرحيم المعايعة
اندريه حواري
توفيق المراعية
ضرار الحراسيس
خالد البستنجي
عمر النبر
خلدون حينا
خلدون الشويات
عبدالحليم الحمود
غازي البداوي
رائد السميرات
عماد العدوان
ميادة شريم
عبدالسلام الذيابات
يزن الشديفات
عبير الجبور
عمر الزيود
فايز بصبوص
نضال الحياري
عارف السعايدة
فراس القضاة
رائد الظهراوي
نصار الحيصة
أحمد السراحنة
طلال النسور
أحمد الصفدي
صالح الوخيان
سالم الضمور
فادي العدوان
عبدالرحمن العوايشة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1607966323129

العودات: القضاء الأردني العادل والنزيه أساس ترسيخ سيادة القانون

1607958439967

رئيس مجلس النواب يستقبل الخصاونة

11202022165652412964404

مجلس النواب يتسلم تقرير ديوان المحاسبة

1607877574027

رئيس مجلس النواب ينعى العين الاسبق طاهر حكمت

c82d45a0-1ab0-44ae-95b7-f9652ba2d9f5

مجلس النواب يختار لجنة الرد على خطبة العرش

67780323_2165298066932634_3131505056885506048_n

رئيس مجلس النواب يوجه رسالة للشعب الأردني

أخبار متعلقة
1607966323129

العودات: القضاء الأردني العادل والنزيه أساس ترسيخ سيادة القانون

1607958439967

رئيس مجلس النواب يستقبل الخصاونة

1607877574027

رئيس مجلس النواب ينعى العين الاسبق طاهر حكمت

مجلس النواب

رئيس مجلس النواب يبدي امتعاضه من بعض النواب !

81bd7b3a7f186e436980ffe5f63564cf

النائب هيثم الزيادين نائبا ثانيا لرئيس النواب

67780323_2165298066932634_3131505056885506048_n

العودات: الأردن بحاجة إلى مراجعة صادقة