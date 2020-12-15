تشكيل أكبر كتلة بمجلس النواب - أسماء

الوكيل الإخباري - أعلنت التفاهمات المطولة لأعضاء مجلس النواب التاسع عشر، تشكيل أكبر كتل المجلس تحت اسم "المستقبل"، حيث ضمت 30 نائبا.



وجرى التوافق على النائب عبدالرحيم المعايعة رئيسا لها، واختيار عماد العدوان نائبا للرئيس، وميادة شريم مقررا، وعمر الزيود ممثلا للمكتب التنفيذي، وعبدالسلام الذيابات ناطقا إعلاميا.

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وتاليا أسماء نواب كتلة المستقبل بحسب ما وصل "الوكيل الإخباري":



عبدالرحيم المعايعة

اندريه حواري

توفيق المراعية

ضرار الحراسيس

خالد البستنجي

عمر النبر

خلدون حينا

خلدون الشويات

عبدالحليم الحمود

غازي البداوي

رائد السميرات

عماد العدوان

ميادة شريم

عبدالسلام الذيابات

يزن الشديفات

عبير الجبور

عمر الزيود

فايز بصبوص

نضال الحياري

عارف السعايدة

فراس القضاة

رائد الظهراوي

نصار الحيصة

أحمد السراحنة

طلال النسور

أحمد الصفدي

صالح الوخيان

سالم الضمور

فادي العدوان

عبدالرحمن العوايشة



