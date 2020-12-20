تشكيل كتلة الشعب بمجلس النواب - أسماء

الوكيل الإخباري - أعلن ١٣ نائبا عن تشكيل كتلة الشعب النيابية، برئاسة النائب عبد الله ابو زيد.



وقررت الكتلة في اجتماعا لها اختيار النائب محمد الفايز نائبا للرئيس، والدكتور فايزة عضيبات مقررا، و فراس السواعير ناطقا إعلاميا، و مغير الهملان ممثلا للكتلة في المكتب التنفيذي لمجلس النواب.

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وتضم الكتلة بالإضافة إلى ابو زيد و الفايز و السواعير و الهملان و عضيبات كلاً من النواب: المهندس خليل عطية و هادية السرحان و الدكتور نمر العبادي و الدكتور علي الطراونة و الدكتور محمد الهلالات و المهندس ناجح العدوان و ذياب المساعيد و عبد السلام الخضير.



