الأربعاء 16-12-2020
الوكيل الاخباري

تشكيل كتلة نيابية تضم 24 نائباً

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الأربعاء، 16-12-2020 09:04 م

تشكيل كتلة نيابية تضم 24 نائباً

مجلس النواب


الوكيل الاخباري - أعلن 24 نائباً، تشكيلهم كتلة نيابية جديدة باسم "القرار"، خلال اجتماع جرى اليوم الأربعاء، في نادي الملك الحسين.
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وقال بيان للكتلة، إنه تم اختيار النائب ميرزا بولاد رئيساً للكتلة والنواب: الدكتور محمد الغويري نائباً للرئيس، والدكتور هايل عياش مقرراً، وسليمان القلاب ناطقاً إعلامياً، وأيمن المجالي ممثلاً للكتلة لدى المكتب التنفيذي.

وتضم الكتلة كل من النواب: ميرزا بولاد، أيمن المجالي، نواف الخوالدة، حابس الشبيب، علي الخلايلة، محمد الظهراوي، هيثم زيادين، عبد المحسيري، حازم المجالي، محمد العلاقمة، هايل عياش، سلامة البلوي، محمد الغويري، فريد حداد، سليمان القلاب، سالم العمري، عطا ابداح، خلدون الشويات، مجدي اليعقوب، رهق الزواهرة، زينب البدول، جميل الحشوش، أيمن المدانات وطالب الصرايرة.

 




 

 


 

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