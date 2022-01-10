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الإثنين، 10-01-2022 01:53 م

تشكيل لجنة مصغرة للتحقيق بالمشاجرة النيابية - أسماء

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الوكيل الإخباري - قررت اللجنة القانونية النيابية تشكيل لجنة مصغرة برئاسة غازي الذنيبات للتحقيق في مشاجرة النواب.

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وقال الذنيبات لـ"الوكيل الإخباري"، إن اللجة ستبدأ بالاستماع للأطراف المشتكى عليهم اعتبارا من غدا الثلاثاء.

 

وأضاف أن اللجنة ضمت بعضويتها كل من النواب: رمزي العجارمة، عارف السعايدة، سليمان القلاب، فايز بصبوص، صالح الوخيان.

 

وأشار إلى أن اللجنة قد تعلن نتائج عملها خلال أسبوع أو أسبوعين كحد أقصى، قبل أن ترفع قرارها إلى المجلس الذي بدوره سيتخذ القرار المناسب.

 

ووصلت شكاوى من النواب اندريه حواري وشادي فريج إلى اللجنة القانونية النيابية عقب المشاجرة التي وقعت تحت القبة مؤخرا.

 

وكان نشب خلاف بين عدد من النواب تحت قبة البرلمان خلال مناقشة التعديلات الدستورية قبل أن يتطور لاحقا إلى عراك بالأيدي ليضطر رئيس المجلس على إثره إلى رفع الجلسة.

 

وقدم رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي اعتذاره من الشعب الأردني عن الأحداث الأخيرة.

 

 

 

 

 




 

 


 

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