تشكيل 4 لجان بمجلس النواب - أسماء

الوكيل الإخباري - اختار مجلس النواب التاسع عشر، اليوم الاثنين، أعضاء لجانه القانونية، المالية، الصحة والبيئة، والمرأة وشؤون الأسرة.

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المجلس، انتخب أعضاء اللجنة المالية، بعد ترشح 24 نائبا للجنة التي يبلغ عدد أعضاءها 11 نائبا، وهم (خير أبو صعيليك، وائل رزوق، نمر العبادي، عمر النبر، نضال الحياري، محمد السعودي، ريما العموش، محمد العلاقمة، عمر العياصرة، ضرار الحرسيس، ومحمد الفايز).

كما ضمت لجنة الصحة والبيئة، عضوية كل من؛ محمد الخلايلة، عبد الرحيم الازايدة، محمد العبابنة، هايل عياش، هادية السرحان، فريد حداد، وائل رزوق، فراس القضاة، أحمد العشة، أحمد السراحنة، تيسير كريشان.



لجنة المرأة وشؤون الأسرة، ضمن عضوية كل من؛ أسماء الرواحنة، امال الشقران، فايزة عضيبات، هادية السرحان، عبير الجبور، مروة الصعوب، ميادة شريم، اندريه مراد حواري، صفاء المومني، اسلام الطباشات، رهف الزواهرة.



وبحسب المجلس، يدعو رئيس المجلس كل لجنة في أول كل دورة عادية إلى الاجتماع لتنتخب من بين أعضائها رئيسا و مقررا، ويعتبر فائزا بمنصب رئيس اللجنة من حصل على أعلى أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات بين مرشحين أو أكثر تجرى القرعة بينهم وينطبق ذلك على انتخاب المقرر.



