تشكيل 6 كتل نيابية بعضوية 118 نائبا

الوكيل الاخباري -

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أعلن أمين عام مجلس النواب، عبد الرحيم الواكد، عن تسجيل 6 كتل نيابية لدى الأمانة العامة للمجلس وفقا لأحكام النظام الداخلي، باسم كتل المستقبل، القرار، العدالة، المسيرة، العزم، والشعب، تضم 118 نائبا.ويشترط النظام الداخلي تسجيل الكتل خلال اسبوعين من افتتاح الدورة، على أن لا يقل أعضاء الكتلة عن 10 بالمئة من عدد اعضاء مجلس النواب، كما يحق لكتلتين أو أكثر تشكيل ائتلاف نيابي. وتضم الكتل أكثر من 90 بالمئة من أعضاء مجلس النواب، فيما لم ينضم 12 نائباً لأي كتلة، وهم رئيس المجلس المحامي عبد المنعم العودات، المهندس موسى هنطش، فواز الزعبي، ينال الفريحات، أيوب خميس، غازي السرحان، أسامة العجارمة، الدكتور محمد أبو صعيليك، المحامي صالح العرموطي، المهندس عدنان مشوقة، أحمد القطاونة، وحسن الرياطي. وتضم كتلة المستقبل في عضويتها 30 نائبا، وهم الدكتور عبد الرحيم الأزايدة (رئيسا)، المحامي عماد العدوان (نائبا الرئيس)، عبدالسلام الذيابات (ناطقاً إعلامياً )، وميادة شريم (مقررا) ، الدكتور عمر الزيود (ممثلاً للكتلة في المكتب التنفيذي لمجلس النواب)، أحمد الصفدي، صالح الوخيان، الدكتور سالم الضمور، فادي العدوان، اندريه حواري، الدكتور توفيق المراعية، ضرار الحراسيس، المهندس يزن الشديفات، الدكتور فايز بصبوص، نضال الحياري، الدكتور عارف السعايدة، الدكتور فراس القضاة، رائد الظهراوي،الدكتور نصار الحيصة، الدكتور أحمد السراحنة، المهندس طلال النسور، الدكتور خالد البستنجي، عمر النبر، خلدون حينا، عبدالرحمن العوايشة، عبدالحليم الحمود، غازي البداوي، المحامي رائد السميرات، المهندسة عبير الجبور، الدكتور غازي الذنيبات.وكتلة القرار 23 نائبا: ميرزا بولاد (رئيساً)، محمد الغويري (نائباً للرئيس)، الدكتور هايل عياش (مقررا) ، الدكتور سليمان القلاب (ناطقاً إعلامياً) ، ايمن المجالي ( ممثلاً للكتلة بالمكتب التنفيذي)، نواف الخوالدة، الدكتور حابس الشبيب، علي الخلايلة، محمد الظهراوي، المهندس هيثم زيادين، عبد المحسيري، حازم المجالي، سلامة البلوي، الدكتور فريد حداد، المهندس سالم العمري، المهندس عطا ابداح،خلدون الشويات، المهندس مجدي اليعقوب، رهق الزواهرة، زينب البدول، جميل الحشوش، ايمن المدانات، الدكتور طالب الصرايرة.وكتلة العدالة 20 نائبا، وهم مجحم الصقور (رئيساً)، محمد الشطناوي (نائباً للرئيس)، زهير السعيدين (مقرراً)، الدكتور احمد عشا (ناطقاً إعلامياً)، راشد الشوحة (ممثلاً للكتلة في المكتب التنفيذي)، نواش القواقزة، يحيى عبيدات، ضرار الداوود، محمد الجرادات، الدكتور خالد الشلول، الدكتور خير أبو صعيليك، المهندس سليمان ابو يحيى، المحامية دينا البشير، عمر العياصرة، المحامي زيد العتوم، الدكتور نصار القيسي، حسين الحراسيس، صالح ابو تايه، محمد العبابنة، ماجد الرواشدة.وتشكلت كتلة المسيرة من 16 نائباً، وهم الدكتور تيسير كريشان ( رئيساً)، الدكتور محمد الخلايلة (نائباً للرئيس) ، جعفر الربابعة (ناطقاً اعلامياً وممثلاً في المكتب التنفيذي)، اسماء الرواحنة (مقرراً)، يسار الخصاونة، محمد المرايات، المهندسة مروة الصعوب، محمد العلاقمة، عودة النوايشة، المهندس محمد السعودي، الدكتور احمد الخلايلة، عائشة الحسنات، الدكتور اسماعيل المشاقبة، عبد الله عواد، المهندس اسامة القوابعة، اسلام الطباشات.وضمت كتلة العزم 15 نائبا، خالد أبو حسان (رئيساً)، ريما العموش (نائباً للرئيس)، روعة الغرابلي (مقرراً)، الدكتور وائل رزوق (ناطقاً إعلامياً)، ومحمد المحارمة (ممثلاً للكتلة في المكتب التنفيذي)، محمد بني ياسين، بسام الفايز، علي الغزاوي، آمال الشقران، شادي فريج، الدكتور محمود الفرجات، عبيد ياسين، الدكتور عيد النعيمات، الدكتورة صفاء المومني، الدكتور بلال المومني.أما كتلة الشعب فضمت 14 نائبا، وهم عبدالله أبو زيد (رئيساً)، محمد الفايز (نائباً للرئيس)، الدكتورة فايزة عضيبات (مقرراً)، المهندس فراس السواعير ( ناطقاً إعلامياً ، وامغير الهملان (ممثلاً للكتلة في المكتب التنفيذي)، المحامي عبد الكريم الدغمي، المهندس خليل عطية، هادية السرحان، الدكتور نمر العبادي، الدكتور علي الطراونة، الدكتور محمد الهلالات، المهندس ناجح العدوان، ذياب المساعيد، عبد السلام الخضير.