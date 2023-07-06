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الخميس، 06-07-2023 05:50 م

تصريح نيابي جديد بشأن العفو العام : قد يُطرح في تشرين الثاني القادم

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الوكيل الاخباري - قال رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب المهندس يزن شديفات، إن العفو العام لن يكون على المدى المنظور، حيث أنه لم يدرج ضمن القوانين التي صدرت فيها الإرادة الملكية في الدورة الاستثنائية.

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وأضاف شديفات، في مداخلة له عبر اثير هوا عمان، مع الزميل حسين العدوان، أن المجلس ملزم بالالتزام في القوانين المدرجة ضمن الدورة الاستثنائية.

وبين أن قانون العفو العام بحاجة لعدة تفاهمات لكونه يترتب عليه كلفة مالية، مشيرًا إلى أنه قد يطرح قانون العفو العام في الدورة العادية في تشرين الثاني القادم.

وبين أن قانون العفو العام قد يكون ضرورة حسب المرحلة، قائلًا إنه ": العفو العام يجب أن يكون في قضايا محددة ويستثنى منه القضايا التي هي حقوق مواطنين وليس فيها إسقاط للحق شخصي".

 




 

 


 

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