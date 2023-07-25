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الثلاثاء، 25-07-2023 11:32 م

تضمنت تخفيض الغرامات.. تعرف على أبرز تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية

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الوكيل الإخباري - خفضت اللجنة القانونية النيابية بنسبة 50% من قيمة الغرامات المالية الواردة في عدة مواد في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقرته وأرسلته إلى مجلس النواب، وفق مصدر نيابي.

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وقال المصدر إن "اللجنة القانونية النيابية أجرت تعديلات على المواد 15، و16، و17 من مشروع القانون عبر تخفيض الغرامات المالية بنسبة 50%".


وتنص الفقرة أ في المادة 15 من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية على: "يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على أربعين ألف دينار.


والفقرة ب- "تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة إلى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة إلى إحدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة أو إلى أحد أعضائها أو إلى أي موظف عام في أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها".


أما المادة 16 فتنص "كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار".


والمادة 17 تنص على: "يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع الكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو النيل من الوحدة الوطنية أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار".


المملكة

 




 

 


 

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