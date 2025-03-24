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تطورات جديدة حول مشروع العفو العام في الأردن

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تعبيرية
 
الإثنين، 24-03-2025 12:02 م

الوكيل الإخباري - جدد رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، سليمان الزبن دعوته لإصدار عفو عام عن المواطنين، لافتا إلى ضرورة إجراء مصالحة سياسية في ظل الظروف الاستثنائية المحيطة بالمملكة.

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وقال الزبن خلال جلسة نيابية، اليوم الاثنين، إن عين الاحتلال الإسرائيلي على الأردن والدول المجاورة في ظل خططه للتوسع بمشروعه الاستيطاني في المنطقة.

 

وأضاف أن صدور عفو عام عن المواطنين سيسهم في تعزيز الجبهة الداخلية ووقوف الشعب الأردني خلف جلالة الملك في الدفاع عن الأردن ضد أطماع الاحتلال.

 

وأشار الزبن إلى أن الشعب الأردني ينتظر اليوم من مجلس النواب الدفع باتجاه صدور مشروع قانون العفو العام وإقراره.

 
 
gnews

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