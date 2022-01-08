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السبت، 08-01-2022 10:52 ص

تطورات جديدة على الخلاف النيابي.. الدغمي يتدخل والقانونية جاهزة لجميع السيناريوهات

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الوكيل الإخباري - كشفت مصادر نيابية أن خلاف النواب في طريقه للحل بعد تدخل رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي.

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وقالت المصادر لـ"الوكيل الإخباري"، إن اللجنة القانونية النيابية ستبحث في القضية خلال الأسبوع المقبل فيما يبدو أن الأمور بطريقها للحل وإنهاء الخلاف بعيدا عن اللجوء إلى تطبيق النظام الداخلي.

 

وأضافت أن اللجنة تعي أن كل الخيارات والسيناريوهات واردة، لا سيما أن الدغمي وافق على التدخل لإنهاء الخلاف بشكل ودي للحفاظ على صورة المجلس أمام الشارع الأردني.

 

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة لديها أسبوعين كحد أقصى لرفع توصياتها إلى المجلس بشأن الشكاوى التي تقدم بها النواب أطراف الخلاف.

 

وبيّنت أن اللجنة ستقدم توصياتها بتجميد العضوية لمدة عام أو الفصل بشكل نهائي أو المنع من الحضور لعدة جلسات بحق نائب أو أكثر في حال لم تفلح محاولات الصلح بين أطراف الخلاف.

 

ولم تخفي المصادر ثقتها بأن الخلاف سيحل بشكل ودي دون اللجوء إلى إجراءات عقابية كبيرة.

 

وكان نواب حاليين وسابقين وعدد من وجهاء محافظة العقبة قد توجهوا، أمس الجمعة، إلى منزل رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي للطلب منه التدخل في حل الخلاف النيابي.

وقدم الدغمي خلال جلسة الأحد الماضي، اعتذاره من الشعب الأردني عن الأحداث الأخيرة والتي تطورت لاحقا إلى عراك بالأيدي بين عدد من النواب، مضيفا أن ما جرى تحت القبة يحدث في كل برلمانات العالم.

وأشار إلى أنه تم تحويل ما جرى للجنة القانونية النيابية، على أن تّنسّب اللجنة للمجلس بقرارها وسينظر المجلس بتوصياتها قبل اتخاذ القرار المناسب.

 




 

 


 

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