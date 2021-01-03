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الأحد، 03-01-2021 09:48 ص

تطورات فتح القطاعات المتوقفة وتأجيل القروض

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الوكيل الإخباري - طالب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب خالد أبو حسان الحكومة باجراء مراجعة شاملة لجميع الإجراءات التي اتخذتها خلال فترة جائحة كورونا لا سيما المعنية بالقطاعات الاقتصادية.

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وبين أبو حسان في تصريح صحفي، اليوم الاحد، ان الاقتصاد الوطني عانى ولا زال جراء تلك الاجراءات ما يستدعي إيجاد السبل الكفيلة للنهوض به عبر حزمة من الإجراءات والقرارات السريعة اقلها إعادة النظر بموضوع الحظر الجزئي والشامل يوم الجمعة. 


وقال ان الحكومة واللجنة الوطنية للاوبئة مطالبة باتخاذ إجراءات وقرارات تجاه عودة الحياة الطبيعية مرة أخرى بما يضمن سلامة المواطنين مع تأكيد اللجنة على انفاذ القانون ضد المخالفين.


واوضح أبو حسان ان اللجنة بحثت في اجتماعها الأول الذي عقدته  الأربعاء الماضي الإجراءات التي تخص القطاعات المتوقفة تماماً، حيث قررت بهذا الشأن أهمية اللقاء بهم للاستماع إليهم و للحلول المقترحة من قبلهم تجاه كيفية عمل قطاعاتهم ضمن ضوابط السلامة العامة.


ولفت أبو حسان الى ان اللجنة تؤمن بالتشاركية والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة حيث قررت عقد لقاءات لرسم خطة النهوض بالواقع الاقتصادي في ظل الجائحة من أهمها لقاء اللجنة الوطنية للأوبئة بهدف التباحث معها حول التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية الحيوية بغية الخروج بجملة من الحلول المناسبة التي تكفل عودة تلك القطاعات بما يساهم إيجابا تجاه الاقتصاد الوطني.


وأضاف ان اللجنة وضعت ضمن أولوياتها المقبلة لقاء البنك المركزي للتباحث حول الإجراءات المتخذة من قبله بشأن تأجيل القروض وتلك الإجراءات التي اتخذتها البنوك الأردنية بهذا الصدد.


 




 

 


 

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