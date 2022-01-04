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الثلاثاء، 04-01-2022 01:09 م

تعديل دستوري يكلف المستقلة للانتخاب بالنظر في طلبات تأسيس الأحزاب

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الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على تعديل المادة 67 من الدستور الأردني.

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ويتعلق التعديل بإلغاء نص الفقرة (2) من المادة، يتضمن إضافة الفقرة (ب) والتي تنص على إناطة مهمة النظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقا لأحكام القانون بالهيئة المستقلة للانتخاب.

 

وصوّت 104 نواب بالموافقة، فيما خالف 10 نواب، من أصل 114 نواب حضروا الجلسة.

 

وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة إن هذا التعديل يضمن استقلالية الأحزاب والحيادية في التعامل معها.

 

وأضاف المعايطة أن الهيئة المستقلة للانتخاب جهة مستقلة وحيادية ولا علاقة لها بالقضايا السياسية التي قد تنشأ مستقبلا، وهدفها فقط متابعة تطبيق القانون وضمان استقلالية الأحزاب وأن دورها يقتصر على النواحي القانونية والإدارية في الإشراف على تأسيس الأحزاب.

 


 

 

 




 

 


 

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