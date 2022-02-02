تعقيم قاعات مجلس النواب بعد تسجيل إصابات بكورونا

الوكيل الاخباري - عقمت الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، مبنى ومرافق مجلس النواب كإجراء صحي احترازي، بعد تأكدها أمس الأول من إصابة عدد من النواب والموظفين بفيروس كورونا.



وشملت أعمال التعقيم قبة المجلس وقاعات الاجتماعات والتشريفات ومكاتب النواب وموظفي الأمانة العامة للمجلس.



وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب قد أوضحت أمس، أن أسباب تأجيل جلسة مجلس النواب الرقابية التي كان من المقرر عقدها اليوم الأربعاء، جاء نتيجة للوضع الوبائي والتزايد الملحوظ للمصابين بفيروس كورونا.

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