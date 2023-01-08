تعليم النواب تبحث دمج وزارتي التربية والتعليم العالي والسنة التحضيرية

الوكيل الإخباري - بحثت لجنة التعليم والشباب النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة النائب طالب الصرايرة، موضوعي دمج وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، والسنة التحضيرية في الجامعات الأردنية.



وخلال الاجتماع الأول، تم مُناقشة دمج "التربية" و"التعليم العالي، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي عزمي محافظة، ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ظافر الصرايرة وعدد من رؤساء الجامعات الرسمية والخاصة وعمداء كليات الطب.

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وأكد رئيس "تعليم النواب" الصرايرة أهمية وزراتي "التربية" و"التعليم العالي"، مُشيرًا إلى اختصاص واختلاف المهام المنوطة بكُل وزارة.



قال إن جلالة الملك عبدالله الثاني يولي ملفي التربية والتعليم العالي اهتمامًا خاصًا.



وأشاد الصرايرة بالجامعات الأردنية، قائلًا إنها مصدر فخر للأردنيين جميعًا، حيث شهدت تطورًا علميًا، وأصبحت تنافس الجامعات العالمية.



وأشار الصرايرة إلى أنه تم خلال اللقاء بحث مواضيع تهم الجامعات الرسمية والخاصة، موضحًا أنه سيتم عقد جلسة حوارية خاصة لمُناقشة موضوع التحديات والمُعيقات التي تواجه الجامعات في المملكة.



من جهتهم، أكد النواب: يزن شديفات، زهير السعيدين، فريد حداد، امغير الدعجة، فريد حداد، سلميان أبو يحيى، فايزة عضيبات، محمد المحارمة، عطا إبداح، أحمد السراحنة، نضال الحياري، عبدالرحيم المعايعة، عيد النعيمات، صفاء المومني، عائشة الحسنات، أهمية أن تنعكس عملية "الدمج" حال تمت على أداء الهيئة التدريسية والتربوية في الجامعات والمدارس والطلبة، مُشددين على ضرروة استقرار والسياسات التعليمية.



كما أكدوا أهمية أن تكون الجامعات الأردنية ضمن التصنيف العالمي، داعين إلى تخصيص موازنات كبيرة لعملية البحث العلمي، وإعادة النظر بنوعية الخريج وكفاءته، فضلًا عن إعادة النظر بسياسة التعليم العالي.