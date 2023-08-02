الأربعاء 02-08-2023
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الأربعاء، 02-08-2023 12:13 م

تعليم النواب: تنظيم البطولة العالمية للمصارعة دليل على أهمية موقع الأردن

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الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية الدكتور طالب الصرايرة ان الأردن اصبح محط انظار الكثيرين لممارسة الألعاب الرياضية المختلفة نظرا لموقعه الاستراتيجي.اضافة اعلان


وأضاف ان تنظيم الأردن للبطولة العالمية للمصارعة، دليل على أهمية موقع الأردن، منوها بذات الوقت الى ضرورة تكاثف الجهود لإنجاحها.

جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، لبحث استعداد الاتحاد الأردني لتنظيم البطولة العالمية للمصارعة، بحضور رئيس الاتحاد الأردني للمصارعة محمد العواملة وامين سر الاتحاد مظفر العبداللات ورئيسة لجنة المرأة في الاتحاد ريهام الزغير.

بدوره قال العواملة ان هذا الحدث يعتبر الأكبر في المملكة ويؤكد على ثقة الاتحاد الدولي بالأردن، داعيا بذات الوقت الى تسهيل الجهات المعنية إجراءات منح التأشيرات وغيرها من الأمور اللوجستية.

وأضاف ان البطولة ستقام في صالة الأميرة سمية في مدينة الحسين الرياضية.

بدورها قالت الزغير انه سيتم تنظيم جولات سياحية للوفود المشاركة على بعض المواقع السياحية في المملكة.

من ناحيته، ثمن العبداللات الجهود التي تقوم بها الجهات المختلفة لإنجاح تلك البطولة.

 




 

 


 

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