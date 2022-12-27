تعليم النواب: حريصون على سير امتحانات تكميلية التوجيهي بكل يسر

الوكيل الإخباري - أكدت لجنة التعليم والشباب النيابية حرصها على سير الامتحانات التكميلية لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) لعام 2022، بكُل يسر وسهولة، تحقيقًا لمصلحة العملية التعليمية، متمنية التوفيق والنجاح لكل الطلبة.

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وقالت اللجنة، في بيان صحفي أصدرته اليوم الثلاثاء، على لسان رئيسها النائب الدكتور طالب الصرايرة، إن "تعليم النواب"، وانطلاقًا من دورها الرقابي، على تواصل مستمر مع وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن.



وبدأت اليوم الثلاثاء، أولى جلسات امتحانات "تكميلية التوجيهي"، بمشاركة 100 ألف مشترك ومُشتركة، منهم 14 ألف لغايات رفع المُعدل، و86 ألف لاستكمال مُتطلبات النجاح.



إلى ذلك، أعربت اللجنة عن شكرها لوزارة التربية والتعليم، التي أكدت استعدادها لعقد الامتحانات، قائلة إن مرحلة "التوجيهي" محطة مهمة في حياة ومستقبل الطلبة.