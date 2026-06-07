الأحد 2026-06-07 06:33 م

تعيين أعضاء جدد في مجلس الأعيان - أسماء

ب
أرشيفية
 
الأحد، 07-06-2026 04:13 م

الوكيل الإخباري- صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين الدكتور عمر أحمد منيف الرزاز والدكتورة هند غسان توفيق أبو الشعر عضوين في مجلس الأعيان، اعتبارا من تاريخ 7/6/2026.

اضافة اعلان

 

وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية بقبول استقالة دولة السيد سمير زيد سمير الرفاعي من عضوية مجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 7/6/2026.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

شؤون برلمانية عطية: الأردن قادر على إفشال أي مشاريع تمس سيادته أو تنتقص من حقوق الفلسطينيين

ل

مناسبات الملازم ابراهيم عقله الخزاعله مبارك الترفيع

مؤسسة الإقراض الزراعي

اقتصاد محلي 24 مليون دينار قروض زراعية منذ بداية العام وحتى نهاية أيار استفاد منها 4690 مزارعاً

الجيش الإسرائيلي يوجّه إنذاراً بإخلاء مناطق في مدينة صور جنوبي لبنان

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يوجّه إنذاراً بإخلاء مناطق في مدينة صور جنوبي لبنان

ب

مناسبات تهنئة للعقيد الطيار حمزة عمر الحنيطي

ل

أخبار محلية أمانة عمّان: إغلاق جزئي لنفق الشميساني لتركيب وحدات إنارة ذكية (LED)

ل

أخبار محلية إرادة ملكية بترفيع ضباط في الأمن العام - أسماء

ب

مناسبات تهنئة للوكيل زيد العطيات بمناسبة الترفيع



 
 






الأكثر مشاهدة

 