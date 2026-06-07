تعيين أعضاء جدد في مجلس الأعيان - أسماء

الوكيل الإخباري- صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين الدكتور عمر أحمد منيف الرزاز والدكتور ة هند غسان توفيق أبو الشعر عضوين في مجلس الأعيان، اعتبارا من تاريخ 7/6/2026.

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وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية بقبول استقالة دولة السيد سمير زيد سمير الرفاعي من عضوية مجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 7/6/2026.