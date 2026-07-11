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تفاصيل أولى جلسات الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة الأحد

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أرشيفية
 
السبت، 11-07-2026 11:06 م

الوكيل الإخباري- يعقد مجلس الأمة، صباح يوم غدٍ الأحد، أولى جلسات الدورة الاستثنائية في تمام الساعة الحادية عشرة، وذلك بعد صدور الإرادة الملكية السامية بدعوة المجلس للانعقاد في دورة استثنائية، عقب فض الدورة العادية اعتباراً من صباح يوم الأحد 26 نيسان 2026.

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وتتضمن أعمال الجلسة في بدايتها تلاوة الإجازات والاعتذارات، يليها تلاوة الإرادات الملكية السامية، والتي تشمل الإرادة الملكية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة، والإرادة الملكية بدعوة المجلس إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتباراً من يوم الأحد 12 تموز 2026.


كما يناقش المجلس الكتب الواردة من الحكومة، وفي مقدمتها خمسة مشاريع قوانين جديدة، تشمل مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، ومشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، ومشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، إضافة إلى مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، ومشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026.


ومن المقرر أن تختتم الجلسة بتعيين موعد وجدول أعمال الجلسة المقبلة، تمهيداً لبدء مناقشة مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية، والتي ستشهد بحث عدد من التشريعات الحكومية خلال الفترة المقبلة.

 

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