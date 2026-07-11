تفاصيل أولى جلسات الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة الأحد

وتتضمن أعمال الجلسة في بدايتها تلاوة الإجازات والاعتذارات، يليها تلاوة الإرادات الملكية السامية، والتي تشمل الإرادة الملكية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة، والإرادة الملكية بدعوة المجلس إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتباراً من يوم الأحد 12 تموز 2026.
كما يناقش المجلس الكتب الواردة من الحكومة، وفي مقدمتها خمسة مشاريع قوانين جديدة، تشمل مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، ومشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، ومشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، إضافة إلى مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، ومشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026.
ومن المقرر أن تختتم الجلسة بتعيين موعد وجدول أعمال الجلسة المقبلة، تمهيداً لبدء مناقشة مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية، والتي ستشهد بحث عدد من التشريعات الحكومية خلال الفترة المقبلة.
-
أخبار متعلقة
-
النواب الـ20 يعقد غدا أولى جلسات دورته الاستثنائية.. والإدارة المحلية في صدارة التشريعات
-
الزراعة النيابية تؤكد أهمية تطوير التعليم الزراعي ودعم الابتكار
-
المالية النيابية تعقد اجتماعا لبحث آلية مناقشة تقرير المحاسبة الدوري
-
رئيس مجلس النواب: نتعامل مع جميع مشاريع القوانين بروح المسؤولية الوطنية
-
رئيس مجلس النواب يقرر عقد الجلسة الأولى في الدورة الاستثنائية الأحد
-
القاضي يترأس اجتماعاً لمكتب تنفيذي النواب
-
الإدارية النيابية تستمع لمؤسسات مجتمع مدني حول الإدارة المحلية
-
رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس وأعضاء إدارية الكتاب الأردنيين