تفعيل التصويت الإلكتروني في جلسات النواب

الوكيل الإخباري - يتجه مجلس النواب لتفعيل التصويت الإلكتروني تحت القبة اعتبارا من الجلسة المقبلة، وذلك بعدما أثار التصويت على مشاريع القوانين جدلا خلال الجلسة السابقة.

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وجاء تفعيل التصويت الإلكتروني عقب مقترحات تقدم بها عدد من النواب لاستبدال التصويت التقليدي بالتصويت الإلكتروني.

وخلال الجلسة السابقة لمجلس النواب أثارت آلية عد الأصوات للتصويت على مشاريع القوانين جدلا تحت القبة، إذ اعتبر عدد من النواب أنها غير دقيقة.