تفعيل التصويت الإلكتروني في جلسات النواب

وجاء تفعيل التصويت الإلكتروني عقب مقترحات تقدم بها عدد من النواب لاستبدال التصويت التقليدي بالتصويت الإلكتروني.
وخلال الجلسة السابقة لمجلس النواب أثارت آلية عد الأصوات للتصويت على مشاريع القوانين جدلا تحت القبة، إذ اعتبر عدد من النواب أنها غير دقيقة.
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