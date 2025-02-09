 
الأحد 2025-02-09 08:28 ص
 

تقارير ديوان المحاسبة لوزارة المياه على طاولة النواب اليوم

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 09-02-2025 06:54 ص

ةالوكيل الإخباري-تناقش اللجنة المالية تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2022-2023، لوزراة المياه وشركات المياه (مياهنا، اليرموك، العقبة).

اضافة اعلان

 

كما تناقش اللجنة النيابية المشتركة "القانونية والخدمات العامة والنقل"، مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني لعام 2024.

وتجتمع لجنة العمل تجتمع لمناقشة رؤية التحديث الاقتصادي فيما يتعلق بالمجالات الديموغرافية والاجتماعية لكل من المجلس الأعلى للسكان ودائرة الاحصاءات العامة، كما تناقش اللجنة، الدراسات والنتائج حول خط الفقر في الأردن.

وتجتمع لجنة البيئة والمناخ، لمناقشة مواضيع متعلقة بالبيئة والمناخ.

 
gnews

أحدث الأخبار

دفاع مدني - أرشيفية

أخبار محلية عاجل تسع إصابات بين بليغة ومتوسطة في حوادث تصادم ودهس خلال 24 ساعة

تعبيرية

وظائف بالأسماء.. أردنيون مدعوون للمقابلات الشخصية والتعيين

ا

عربي ودولي ترامب: أجريت اتصالا هاتفيا مع بوتين وبحثنا قضية أوكرانيا

البقاء لله

نعـي فـاضل وفاة معلم.. والتربية تنعاه

تعبيرية

أخبار محلية فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق بالمملكة غدا الاثنين (أسماء)

تعبيرية

عربي ودولي السعودية ترفض تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين

تعبيرية

الطقس فرص لهطول الأمطار.. تطورات حالة الطقس في الأردن

تعبيرية

أخبار محلية الأردن.. أرقام مركبات "ثلاثية ورباعية وخماسية" بالمزاد العلني



 




الأكثر مشاهدة