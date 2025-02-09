تقارير ديوان المحاسبة لوزارة المياه على طاولة النواب اليوم

وتجتمع لجنة العمل تجتمع لمناقشة رؤية التحديث الاقتصادي فيما يتعلق بالمجالات الديموغرافية والاجتماعية لكل من المجلس الأعلى للسكان ودائرة الاحصاءات العامة، كما تناقش اللجنة، الدراسات والنتائج حول خط الفقر في الأردن.
وتجتمع لجنة البيئة والمناخ، لمناقشة مواضيع متعلقة بالبيئة والمناخ.
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