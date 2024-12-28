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"تقدم النيابية" تدين بأشد العبارات احراق مستشفى كمال عدوان

أرشيفية
أرشيفية
السبت، 28-12-2024 10:50 ص

الوكيل الإخباري- دانت كتلة تقدم النيابية حرق قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة وإجبار المرضى والكوادر الطبية على إخلائه معتبرة أن هذه الجريمة انتهاكا للقانون الدولي وجريمة حرب تمارس في القطاع. 

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وقالت الكتلة في بيان لها وعلى لسان رئيسها النائب رائد رباع الظهراوي ان استهداف المستشفى جريمة حرب وانتهاكا سافرا لأحكام القانون الإنساني الدولي ويعد تصعيدا خطيرا وينذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة. 


وأكد الظهراوي واعضاء الكتلة  على الرفض القاطع لهذا العمل الشنيع الذي يعتبر تدميرا ممنهجا ومستنكرا للمنظومة الصحية المتبقية في القطاع، مؤكدين موقف الكتلة الداعي إلى ضرورة الوقف الفوري لحرب الابادة وعدم استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية ووقف الحرب على قطاع غزة.


وشددت الكتلة واعضائها على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته من خلال التصدي للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المستشفيات والقطاع الصحي.  


وحملت الكتلة الكيان الاسرائيلي مسؤولية سلامة المدنيين والطواقم الطبية العاملة في المستشفى مؤكدة الرفض المطلق وإدانتها لهذا الاستهداف الممنهج للمرافق والكوادر الطبية.

 

 
gnews

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