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الإثنين، 25-10-2021 08:40 ص

تقرير انقطاع التيار الكهربائي عن المملكة على طاولة النواب اليوم

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الوكيل الإخباري- تطلع لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية اليوم الاثنين، على نتائج تقرير شركة تشيزي الإيطالية بشأن موضوع انقطاع التيار الكهربائي عن الأردن.

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وكانت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية قد ناقشت الأسبوع الماضي، خطة وزارة الطاقة المقبلة والاطلاع على تقرير شركة تشيزي عن أسباب انقطاع التيار الكهربائي عن المملكة في أيار الماضي.


وأكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، المحامي زيد العتوم، أن هناك ضرورة ملحة لإعادة ترتيب ملف الطاقة، باعتباره عاملا رئيسا ومؤثرا على القطاعات الأخرى، وبالتالي سينعكس بشكل مباشر على نمو وازدهار الاقتصاد الوطني.


وقال وزير الطاقة صالح الخرابشة إن الوزارة تسلمت المسودة النهائية لتقرير شركة تشيزي حول انقطاع الكهرباء في الأردن يوم الجمعة الماضي، مضيفا أنه سيتم دراسة نتائج التقرير ومناقشته مع لجنة الطاقة النيابية.


وأكد أن الوزارة ستتابع مع شركة الكهرباء الوطنية توصيات التقرير والعمل على تنفيذها لضمان الحد من تكرار حادثة الإطفاء الشامل.

 

 




 

 


 

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